هجوم الكتروني يشل موقع ويكيبيديا باللغة الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيبت النسخة الألمانية لموسوعة «ويكيبيديا» على الانترنت ونسخ أخرى في أوروبا أمس الأول بالشلل جراء هجوم الكتروني.

وذكرت مؤسسة «ويكيميديا»، المشرفة على موسوعة «ويكيبيديا»، أن الموقع تعرض لهجوم يعرف باسم «هجمات الحرمان من الخدمات»، والذي يتم خلاله إغراق الموقع بسيل من البيانات غير اللازمة، مما يتسبب في النهاية في تعذر وصول المستخدمين للموقع.

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وعادة ما تملك المواقع الكبيرة آلية حماية ضد هذه الهجمات. وتحدثت «ويكيميديا» عن هجوم «كبير وواسع النطاق».

وقبل منتصف ليلة الجمعة، تمكن المستخدمون من الوصول مجددا إلى صفحات ويكيبيديا باللغة الألمانية لفترة قصيرة قبل أن تصاب بالشلل مجددا. وتحدث مستخدمون في بريطانيا وفرنسا أيضا عن مشكلات مماثلة.

وأعلن مجهولون عبر حساب أنشئ حديثا عن مسؤوليتهم عن الهجوم، وذكروا عبر «تويتر» أنهم سيجربون أدوات هجوم جديدة وسيوقفون الهجوم عقب بضع ساعات.