الأوروجواي تلدغ كوستاريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ سان خوسيه انتزع منتخب الأوروجواي لكرة القدم فوزا صعبا من مضيفه منتخب كوستاريكا 2 - 1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس. وسجل هدفي منتخب الأوروجواي جيورجيان دي اراسكايتا من ركلة جزاء في الدقيقة 42 وجوناثان رودريجيز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف كوستاريكا الوحيد سيلسو بورجيس في الدقيقة 48. ويستعد منتخب الأوروجواي لمواجهة المنتخب الأمريكي الأربعاء المقبل في مباراة ودية.



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