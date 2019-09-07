كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض يجري اليوم نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم بين حامل اللقب الزمالك وبيراميدز على استاد برج العرب في الإسكندرية. وسيكون النهائي الـ87 للمسابقة لموسم 2018 - 2019، الأول بين الفريقين، وفيه يسعى الزمالك للاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب سموحة، والذي بلغ المباراة النهائية لموسم 2018 - 2019 بفوزه على الاتحاد السكندري بهدف في نصف النهائي، فيما جاء تأهل بيراميدز بفوزه على بتروجت بهدفين، ويبحث بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان إلى تحقيق أول لقب له.



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