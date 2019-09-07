كرواتيا وويلز تفوزان على سلوفاكيا وأذربيجان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اكتسح المنتخب الكرواتي لكرة القدم مضيفه السلوفاكي 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز ويلز على أذربيجان 2 - 1.

وسجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في الدقيقة 47 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72 وديان لوفرين في الدقيقة 89. ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلوفاكيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الويلزي على ضيفه أذربيجان 2 -1، وسجل هدفي ويلز لاعب أذربيجان بافلو باشاييف بالخطأ في مرمى فريقة في الدقيقة 26، وجاريث بيل في الدقيقة 84، فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة 59. ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.