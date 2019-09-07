المكسيك تسقط أمريكا بثلاثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سقط المنتخب الأمريكي في فخ الخسارة أمام ضيفه المكسيكي 0-3 خلال المباراة الودية التي جمعتهما فجر أمس في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وسجل أهداف المنتخب المكسيكي خافيير هيرنانديز في الدقيقة 21 وإيريك جوتيريز في الدقيقة 78 وأوريل أنتونا في الدقيقة 83.
ويستعد المنتخب الأمريكي لمواجهة منتخب الأوروجواي الأربعاء المقبل في مباراة ودية، فيما يلعب المنتخب المكسيكي مع نظيره الأرجنتيني في اليوم نفسه.
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