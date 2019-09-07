هجن تركي تظفر بنصيب الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الطائف سجلت هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد حضورا مميزا في أول انطلاق أشواط الرموز ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، حيث سيطرت على شوطي الرموز المفتوحة بعدما حسمت البكرة «الصميما» الشوط الأول للبكار بتوقيت زمني قدره (02:48:07)، فيما سيطر القعود (نواف) على المركز الأول من الشوط الثاني الرموز بتوقيت زمني قدره (02:45:03)، وجاء شوط الرمز الثالث من نصيب «إنجاز» المملوكة لفالح البلوي، وفي الشوط الرابع ذهب الرمز مع «ملبي» لمحسن بن محمد اليامي.



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