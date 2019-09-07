إيطاليا تعتقل 10 للاشتباه في دعمهم لجبهة النصرة الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الشرطة الإيطالية أمس إنها ألقت القبض على عشرة أشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم مالية بقصد توفير الدعم المالي لجماعة «جبهة النصرة الإرهابية» في سوريا.

ويضم المشتبه بهم ثمانية تونسيين وإيطاليين اثنين، وبينهم إمام مسجد بمنطقة «أبروتسو»، وسط إيطاليا، ومستشار ضرائب إيطالي.

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وأضافت الشرطة وشرطة الأموال العامة أن العشرة يواجهون اتهامات بتنفيذ عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي، نجحوا من خلالها في توفير «مبالغ طائلة من المال» لجبهة النصرة.

وأوضح بيان أن بعض هذه الأموال، بالإضافة إلى تبرعات جرى جمعها داخل المساجد «كان من المفترض تخصيصها لتمويل أنشطة المنظمة الإسلامية المتطرفة ـ جبهة النصرة».

كما استفاد من هذه الأموال عدد من الأئمة أصحاب الأفكار المتطرفة في إيطاليا، بينهم واحد كان أدين وسجن في قضية تتعلق بالإرهاب في الماضي، وآخر طرد من إيطاليا بسب أفكاره المتطرفة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وكان المصدر الرئيسي الذي نظم عملية جمع الأموال رجل أعمال تونسي يعيش في «أبروتسو»، تمكن من خلال شركاته التي تعمل في مجال تطوير المباني وتجارة السجاد من جمع «أموال غير مشروعة».