تونس توقف 29 مهاجرا غير شرعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت وحدات من الحرس التونسي 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظتي صفاقس ومدنين جنوب تونس.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين بأن حرس الشواطئ بمحافظة صفاقس أوقف 24 مهاجرا على متن مركب بحري وسط شواطئ المحافظة، وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأضافت أن وحداتها بمحافظة مدنين أوقفت خمسة مهاجرين لدى دخولهم تونس قادمين من ليبيا.