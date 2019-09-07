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تونس توقف 29 مهاجرا غير شرعي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت وحدات من الحرس التونسي 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظتي صفاقس ومدنين جنوب تونس.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين بأن حرس الشواطئ بمحافظة صفاقس أوقف 24 مهاجرا على متن مركب بحري وسط شواطئ المحافظة، وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأضافت أن وحداتها بمحافظة مدنين أوقفت خمسة مهاجرين لدى دخولهم تونس قادمين من ليبيا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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