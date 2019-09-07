مقتل 3 عسكريين عراقيين بانفجار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية أمس بمقتل ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة عسكري رابع بانفجار منزل مفخخ شمال غرب الموصل «400 كلم شمال بغداد». وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية: إن ضابطا برتبة نقيب وجنديين اثنين قتلوا، وأصيب جندي بجروح، إثر انفجار منزل مفخخ كانوا يحاولون تفكيكه في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار «120 كلم شمال غرب الموصل».



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