بدء تدريب الدفعة الثانية من قيادات القطاع الخاص والأولى تدخل مرحلة التطبيق العملي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تبدأ الدفعة الثانية الالتحاق ببرنامج تدريب أكاديمية «هدف» للقيادة اليوم، بحسب صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وأوضح الصندوق أمس أن الدفعة الأولى أنهت المرحلة الأولى من برنامج تطوير قيادات القطاع الخاص، على أن تبدأ مرحلة التطبيق العملي داخل المنشآت لمدة ستة أسابيع مقبلة، ويعود بعدها المتدربون للمرحلة الثانية من البرنامج لمدة أسبوع.

وتلقى المتدربون تدريبا على جدارات قيادة فريق العمل، قدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، إضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

Advertisements

وتهدف أكاديمية «هدف» للقيادة إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا.

وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما خلال المرحلتين الرابعة والخامسة يكون التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتتضمن شروط الالتحاق في أكاديمية «هدف» للقيادة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.