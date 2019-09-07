14 جريمة سلب عمالة أطاحت بمواطنين انتحلا صفة رجال الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطاحت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بمواطنين في عقدهما الرابع من العمر على خلفية تورطهما في جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن، والاعتداء على أحد الضحايا بعد مقاومته لهما مما أسفر عن إصابته إصابة خطيرة ما زال يتلقى الرعاية الطبية على إثرها بالمستشفى.

وذكر المتحدث لشرطة المنطقة في بيان أمس، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن ضبط المتورطين بعد توفر الدلائل على تورطهما في ارتكاب جرائم سلب للعمالة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب 14 جريمة سلب بحق عدد من العمالة بالدمام ومحافظة الخبر، وضبطت بحوزتهما مادة الشبو المخدرة وأدوات أخرى استخدمت في تنفيذ جرائمهما، وضبطت المركبة المستخدمة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.