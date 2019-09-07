ضبط 4 متهمين اقتحموا مراكز تجارية واستولوا على مبالغ نقدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 4 متهمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، إثر تورطهم بارتكاب جرائم سرقة تمثلت باقتحام المراكز التجارية بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيان أمس أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على المتهمين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة، وعثر بحوزتهم على أدوات صلبة تستخدم في تكسير الأبواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة «كاشير».
وأفاد التويجري بأنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بارتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم 93,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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