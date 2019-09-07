، الفيحاء يُجري مرانًا استرجاعيًّا.. والجهاز الطبي يريح الجهيم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية ظُهر اليوم السبت، وذلك عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الجمعة مع الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وقد أجرى اللاعبون تمارين استرجاعية، وإطالة للعضلات، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبعها تمارين الاستشفاء في المسبح.
من جانبه، أراح الجهاز الطبي حمد الجهيم إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ولم يستطع إكمال المباراة بسببها، وسيُجري مزيدًا من الفحوصات الطبية على موضع إصابته.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 08:44 PM
أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية ظُهر اليوم السبت، وذلك عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الجمعة مع الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وقد أجرى اللاعبون تمارين استرجاعية، وإطالة للعضلات، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبعها تمارين الاستشفاء في المسبح.
من جانبه، أراح الجهاز الطبي حمد الجهيم إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ولم يستطع إكمال المباراة بسببها، وسيُجري مزيدًا من الفحوصات الطبية على موضع إصابته.
، الفيحاء يُجري مرانًا استرجاعيًّا.. والجهاز الطبي يريح الجهيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يُجري مرانًا استرجاعيًّا.. والجهاز الطبي يريح الجهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.