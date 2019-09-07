، انطلاق مؤتمر العلاج الطبيعي في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور 1300 ممارس صحي ومتحدث

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي البراتي، فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، المنعقد خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعقد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية.

واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين.

وشاركت في المؤتمر، وزارة الصحة، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في المعرض المصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات، ومراكز العلاج الطبيعي والأكاديميات المتخصصة، ونادي العلاج الطبيعي بجامعة الملك سعود، كما قدمت الجمعية السعودية محتوى كبير ًاعن العلاج.

حضر حفل الافتتاح والجلسات العلمية أكثر من 1300 من الممارسين الصحيين والطلاب، حيث تم تقديم العديد من الخبرات والأوراق العلمية.

وقالت الدكتورة رفيف الجريفاني، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر: تم تقديم 90 بحثًا طبيًا في مجال العلاج الطبيعي، كما قدم ستة متحدثين ست ورش عمل، تضمنت طرح ومناقشة آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، إضافة إلى تنظيم جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية ومنها أمراض جهاز الهيكل العظمي، الأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، الأمراض العصبية، أمراض القلب والجهاز التنفسي، وصحة المرأة، وأمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها.