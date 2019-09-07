، أمير جازان يتابع قضية "موظفة فندق صبيا" ويوجه بإكمال اللازم ،

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وجّه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بإكمال اللازم، فور حدوث واقعة الاعتداء على إحدى الموظفات بفندق بصبيا، حيث يتابع سموه القضية منذ وقوعها.
وكان مصدر أمني كشف لـ"الخليج 365" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول الحادثة، كما وعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.
وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"الخليج 365": "كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً".
وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "الخليج 365"، اقتحام الشخص لمكتب الاستقبال، وضربه المرأة الموظفة، ورميه لها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.
وكشفت المرأة عن أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، فيما لازالت التحقيقات جارية.
أمير جازان يتابع قضية "موظفة فندق صبيا" ويوجه بإكمال اللازممحمد المواسي الخليج 365 2019-09-07
وجّه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بإكمال اللازم، فور حدوث واقعة الاعتداء على إحدى الموظفات بفندق بصبيا، حيث يتابع سموه القضية منذ وقوعها.
وكان مصدر أمني كشف لـ"الخليج 365" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول الحادثة، كما وعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.
وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"الخليج 365": "كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً".
وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "الخليج 365"، اقتحام الشخص لمكتب الاستقبال، وضربه المرأة الموظفة، ورميه لها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.
وكشفت المرأة عن أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، فيما لازالت التحقيقات جارية.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:09 PM
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
08:17 PM
التحقيق متواصل وأخذ أقوال المتهم والمدعية
وجّه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بإكمال اللازم، فور حدوث واقعة الاعتداء على إحدى الموظفات بفندق بصبيا، حيث يتابع سموه القضية منذ وقوعها.
وكان مصدر أمني كشف لـ"الخليج 365" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول الحادثة، كما وعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.
وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"الخليج 365": "كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً".
وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "الخليج 365"، اقتحام الشخص لمكتب الاستقبال، وضربه المرأة الموظفة، ورميه لها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.
وكشفت المرأة عن أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، فيما لازالت التحقيقات جارية.
، أمير جازان يتابع قضية "موظفة فندق صبيا" ويوجه بإكمال اللازم ،
المصدر : الخليج 365
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