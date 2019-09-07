“هنا” رابط “سند محمد بن سلمان” للزواج / أخبار سارة الدفعة الخامسة من العطاء...

مبادرة برنامج “سند الزواج” الذي أطلقها الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي في 30/12/2018، إماناً منه بالدور المجتمعي ومساندة المواطنين والمواطنات علي العيش بحياة كريمة يعمها الإستقرار، ويحث البرنامج الشباب الغير قادر مادياً على الزواج وبناء أسرة مستقرة وحياة سعيدة، لأن الاستقرار الأسري من أهم عوامل تماسك المجتمع، ويتم التقديم بالبرنامج طبقاً للشروط الموضوعة للحصول على عطية سند الزواج، وأكد برنامج “سند محمد بن سلمان للزواج” أن البرنامج حدد فئات معينة لها الأولوية في سند الزواج، حيث يتم التعامل مع هذه الفئات أولاً نظراً لخطة البرنامج بالتعامل مع الفئات الأكثر إحتياجاً.

“سند الزواج” قام بعمل تحديثات للرابط المخصص للتسجيل عليه، حتي يتمكن المستفيدين من التسجيل بسهولة، وقد حدد البرنامج الفئات التي تستحق سند الزواج أولاً بثلاث فئات وهي ” أبناء شهداء الواجب- الأيتام- أصحاب الهمم”، وهذه الفئات لها الأولوية في عطية سند الزواج.

موعد صرف الدفعة الخامسة من سند محمد للزواج

بشري سارة للمتقدمين على الدفعة الخامسة من سند محمد للزواج، حيث أكد البرنامج على أن الدفعة قيد الإجراء، وللتعرف على التفاصيل الدخول للرابط الرسمي لبرنامج سند للزواج.

رابط التسجيل على برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

شروط التسجيل في سند الزواج

أن يكون الزوج أو الزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج بين “21-40” عاماً، والزوجة بين “18-40” عاماً.

أن يكون أول زواج للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة بحد أدني.

ألا يكون قد مضي أكثر من عام على الزواج وقت التقديم.

عدم تجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يكون المهر أكثر من 50 ألف ريال.

اجتياز دورة الوعي المالي والحصول على درجة لا تقل عن 60%.

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تحديث اليوم الإثنين: – أعلن برنامج سند أنه قد تم صرف الدفعة الأولي والثانية من العطاء، وبالنسبة للدفعة الثالثة قيد الإجراء للصرف، ويتم دراسة الأهلية حالياً للدفعة الرابعة، علي أنه تم فتح التسجيل للدفعة الخامسة لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل والأهلية.

مراحل الحصول على “سند الزواج”

إنشاء حساب إلكتروني جديد.

إجتياز دورة الوعي المالي.

إستكمال البيانات الشخصية.

التحقق من الأهلية.

ظهور النتائج ودعوة المؤهلين لإستكمال بياناتهم.

صرف العطاء للمستحقين.

رابط الدخول لبرنامج “سند الزواج“.

وقد أكد برنامج “سند محمد بن سلمان” علي أن في حالة عدم مطابقة البيانات لشروط العطاء، يمكن التعرف علي أسباب عدم المطابقة، وأسباب عدم الإستحقاق، ويتم إعادة تقديم الطلب مرة أخري بعد مطابقة البيانات للشروط بالبرنامج، وعند رفض الطلب وعدم وضوح السبب للرفض، يتم التوجه للجهات المعنية وتقديم المستندات والبيانات التي تسهل إستحقاق سند الزواج، ويتم مراجعتها بعد تقديم الطلب مرة آخري، مع تحديث بيانات المتقدمين لسند الزواج في شهر فبراير.