أبشر الجوازات| الاستعلام عن الاقامة برقم الاقامة

يتيح نظام أبشر الإلكتروني المقدم من وزارة الداخلية السعودية فرص إنجاز العديد من المهمات الخاصة بالمواطنين والمقيمين الكترونيا من المنزل أو مكتب العمل دون اللجوء إلي الذهاب الي قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، حيث يهتم الأجانب المقيمين من الدول المختلفة بمعرفة حالة الإقامة الخاصة بهم وموعد انتهائها وتجديدها، وهي الأوراق التي تثبت أحقية أي أجنبي للوجود في البلاد الملتحق بها وبدون هذا الأوراق لا يحق للشخص الوجود في البلاد وبالتالي يعرض نفسه إلي فرض عقوبات عليه قد تصل إلي الحياة فورا خارج البلاد، وبعد أن أطلقت الحكومة السعودية حملة وطن بلا مخالف للانتهاء الفوري من وجود أي مخالفات يرتكبها المواطنين أو المقيمين، ولذلك أصبحت الإقامة من أهم الأوراق التي يسعى المقيمين على الأراضي السعودية إنجازها وإثبات وضعها القانوني.

الاستعلام عن الاقامة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية فرصة تجديد الإقامة إلكترونيا عبر موقع أبشر عن طريق رقم الاقامة فقط، حيث أنه في البداية يجب أن يكون الشخص المقيم الذي يريد تجديد إقامته لديه حساب في موقع أبشر الإلكتروني، وبعد تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الاقامة والرمز السري اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم قطاع الجوازات.

بعد ذلك اختر الاستعلام عن الإقامة باستخدام رقم الاقامة ورقم الجواز يظهر لك.كل المعلومات الخاصة بحالة إقامتك مثل موعد الدخول إلى المملكة العربية السعودية ومدة الإقامة وتاريخ انتهائها و التعرف على الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة.