شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان يتلقى طلبا عاجلا من ‘‘الأمم المتحدة‘‘ بشأن قضية ‘‘ خاشقجي ‘‘ .. وهكذا جاء الرد سريعًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/07 الساعة 10:39 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبًا عاجلًا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن قضية الصحفي السعودي المقتول داخل قنصلية المملكة في إسطنبول جمال خاشقجي. وطالب إستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، الملك سلمان والسلطات السعودية بمحاسبة قتلة خاشقجي. وجاءت دعوة "الأمم المتحدة" إلى الملك سلمان بشأن محاسبة قتلة خاشقجي؛ ردًّا على اتهامات من منظمات حقوقية أنها تعمل على تلميع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتورط -وفق زعمهم- في قضية خاشقجي.

وقال "دوغريك"؛ ردًّا على تورط الأمم المتحدة في تلميع صورة محمد بن سلمان، من خلال الشراكة مع مؤسسة يشرف عليها: "هذا الحدث تم ترتيبه من خلال مبعوث الأمم المتحدة للشباب". وأضاف المسؤول الأممي: أن "الأمين العام للأمم المتحدة من جانبه أكد مرارًا ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي". قتل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، فيما تحاكم السلطات السعودية بتوجيهات الملك سلمان 11 شخصًا متورطين بالقضية.

