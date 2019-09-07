شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : زواج متعة بين عالم دين كبير ثلاثيني وطفلة 9 سنوات لمده 4 ساعات فقط عاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تداول مغردون ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر إجراء عقد زواج متعة لطفلة 9 سنوات ورجل ثلاثيني، وفقا للمذهب الشيعي.

وظهر في الفيديو المتداول طفلة تجلس إلى جانب شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، مع سماع صوت رجل الدين الذي يتولى إجراء صيغة عقد الزواج، وبعدها تجيب الطفلة بالموافقة على إبرام الزواج.

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وصفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن هذه القضية بأنها ”كارثة على الطفولة“، مشيرة إلى أن هذا الزواج جرى في مقاطعة ”بهمئي“، التابعة لمحافظة ”كهكيلويه وبويراحمد“ جنوب ايران.