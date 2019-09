شاهد : زواج متعة بين عالم دين كبير ثلاثيني وطفلة 9 سنوات لمده 4 ساعات فقط عاجل

يزيد بن سلمان - الرياض - تداول مغردون ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر إجراء عقد زواج متعة لطفلة 9 سنوات ورجل ثلاثيني، وفقا للمذهب الشيعي.

وظهر في الفيديو المتداول طفلة تجلس إلى جانب شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، مع سماع صوت رجل الدين الذي يتولى إجراء صيغة عقد الزواج، وبعدها تجيب الطفلة بالموافقة على إبرام الزواج.

وصفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن هذه القضية بأنها ”كارثة على الطفولة“، مشيرة إلى أن هذا الزواج جرى في مقاطعة ”بهمئي“، التابعة لمحافظة ”كهكيلويه وبويراحمد“ جنوب ايران.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju