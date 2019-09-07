مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر الودية اليوم - اون سبورت لايف

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر الاولمبي الودية اليوم السبت 7 / 9 / 2019 والتي تنقل من خلال قناة اون سبورت اون لاين لجميع المتابعين في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية والوطن العربية بجودة عالية دون تقطيع للجوال والحاسوب.

مباراة السعودية ومصر مباشر اليوم للفريقين تحت 23 سنة، تجري على ملعب السويس، في حين يقود الاستيديو التحليلي عبر اون سبورت الكابتن أحمد شوبير ويرافقه حازم إمام ووليد صلاح الدين وعبد الظاهر السقا نجوم المنتخب المصري في حقبات سابقة.

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مؤسسة "دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية" في مدينة رام الله تقوم على رعاية الأطفال، تحت سن 18 عاما، في خلاف مع القانون وتقدم لهم الدعم النفسي وتسعى لإعادة دمجهم في المجتمع.

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وتعمل دار الأمل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، على تأهيل الأطفال وتعليمهم ونشر روح التسامح والمحبة لديهم، وتعاملهم كضحايا إثر تعرضهم لسوء التربية والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تسببت بوصولهم لمراحل سيئة، تستقبل دار الأمل الأطفال من كافة المحافظات الفلسطينية، ولديها ما يقارب 18 شخصا الآن.

الأحكام التي يقضيها الأطفال تتفاوت حسب الجرم المرتكب، لكن غالبا يعودون إلى بيوتهم قبل بلوغ السن القانونية، الذي يقضي بتحويلهم للسجن.

وقال: "جميعا نقف في خندق الوطن، وان الاردن الموحد يقف خلف لاءات الملك عبد الله الثاني، لان صفقة القرن ستكون على حساب الشعبين الفلسطيني والاردني، وان الشعب الفلسطيني هو الشعلة التي نحتمي بها، وهو الشعب الصامد المقاتل المزروع كالشجر ويرفض ان يقتلع، وان والشعب الاردني هو السند والعضد للشعب الفلسطيني.

الجدير ذكره في هذا المقام أن مباراة مصر والسعودية اليوم مباشر تلعب في تمام الثامنة مساء بتوقيت العاصمة القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت الرياض، حيث يسعى مدربي المنتخبين إلى التأكد من جهوزية لاعبيهما وذلك قبيل انطلاق البطولة التي تؤهل إلى الاولمبياد القادمة في العاصمة اليابانية طوكيو.