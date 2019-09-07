شاهد: هكذا اعتدى شخص علي موظفة فندق في السعودية اليوم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو يُظهر اعتداء مواطن سعودي على موظفة أحد الفنادق المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على منصات التواصل، حيث قالت إحدى المغردات على تويتر: "بئس الرجولة اللي تطلعها على بنت خسئت هذي الاشكال لازم تتأدب وتتعاقب اشد عقوبة".

وفي سياق آخر، بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية الثلاثاء العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن الواحد والعشرين باستخراج جواز سفر والسفر خارج المملكة دون إذن من "ولي الأمر".

وأكدت وزارة الخارجية إن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الواحدة والعشرين، كما تمكنت نساء أخريات من السفر إلى الخارج دون إذن أولياء أمورهن و سيكون الإجراء ساريا ابتداء من نهاية هذا الشهر.

ولم تعد المرأة هناك بحاجة لإذن الولي سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو أقاربها الذكور الآخرين، إذا أرادت السفر او الحصول على أي وثائق رسمية.