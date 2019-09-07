تركي آل شيخ يغلق حسابات هيئة الترفيه مؤقتاً والسبب !

أمر تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 بغلق حساب الهيئة على تويتر مؤقتاً.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا.. انا وانا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع .. لذلك اطلب منهم بشكل عاجل ايقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الاحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ماوصلنا إليه ...!".

وكان قد تولى تركي آل الشيخ، رئاسة هيئة الترفيه في السعودية بعد أن كان رئيسا لهيئة الرياضة في ديسمبر/كانون أول الجاري، بناء على أومر ملكية في السعودية.

وشهدت فترة رئاسة آل الشيخ لهيئة الترفيه العديد من الفعاليات الترفيهية في المملكة، وإقامة حفلات غنائية للكثير من المطربين البرازين في الشرق الأوسط والذين أقاموا حفلاتهم لأول مرة في السعودية.