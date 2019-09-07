القبض على 4 متهمين اقتحموا وسرقوا مراكز تجارية شمال الرياض.. والكشف عن جنسياتهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت بإقتحام المراكز التجارية بعد تكسير اقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقوله وبطاقات شحن مسبقة الدفع.

وأكد التويجري أنه عثر بحوزتهم على أدوات صلبه تستخدم في تكسير الابواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة ( كاشير )، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بإرتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (٩٣,٠٠٠) ريال , تم إيقافهم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم .