سفارة المملكة في كندا تحذر رعاياها من إعصار دوريان

حذرت سفارة المملكة في كندا السعوديين المتواجدين في مقاطعة نوفا سكونيا وجزيرة الأمير إدوارد من إعصار دوريان، الذي يُتوقع مروره على تلك المناطق.

ودعت السفارة المتواجدين في تلك المناطق لتوخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة تطورات الطقس في وسائل الإعلام. واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار يضرب جزر الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى في الولايات المتحدة ودمر البنية التحتية في عدد من المدن، ويُتوقع وصوله إلى الأراضي الكندية.