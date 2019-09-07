صور.. فريقان من “العمل” و”السياحة” يلتقيان الموظفة المعتدى عليها بفندق في...

وقف فريقان من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم على حيثيات حادثة الاعتداء على موظفة استقبال فندق بمحافظة صبيا.

وباشر الفريق التحقق من الحادثة والتقاء الموظفة المعتدى عليها ووالدها ومعرفة تفاصيل الحادثة، فيما أكد وفقًا لـ”سبق” مالك فندق أسيل صبيا رجل الأعمال عبدالله طيري بقوله: يؤسفنا ما حدث لموظفة الاستقبال، وتم توكيل محامٍ لأخذ كافة حقوقها وفقًا للأنظمة والقوانين.