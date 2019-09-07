عاجل اليمن : اسعاف فتحي بن لزرق إلى المستشفى بسبب غباء جنوبي يدعم الانتقالي ليكتب منشوره الأخير من غرفة الإنعاش

شكرا لقرائتكم خبر عن اسعاف فتحي بن لزرق إلى المستشفى بسبب غباء جنوبي يدعم الانتقالي ليكتب منشوره الأخير من غرفة الإنعاش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب نقاش حاد للصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، مع مواطن موالي للانتقالي، بسقوط الاخير مغشيًا عليه وإسعافه لأحد المستشفيات.

ووفقا للقصة التي رواها بن لزرق فقد دار الحوار التالي بينه وبين الانتقالي:

#نقاش_مع_إنتقالي

فتحي بن لزرق

ظهر اليوم الجمعة كنت اناقش احد نشطاء للمجلس الانتقالي..

قال لي :" أسفي يافتحي انك تقف ضدنا لأجل المال والفلوس وهذا كله زائل..

قلت له :" يعني أنت تعتقد ان موقفنا هذا ينطلق من مصلحة مادية ؟

قال :" ايوه بلا شك ..

قلت له :" طيب خلينا أسألك سؤال؟

قال :" تفضل

قلت له :" لنفترض انك مهندس وتبحث عن عمل وذهبت إلى مكتبي عمل يعرضان نفس العمل بنفس ساعات الدوام والحقوق والواجبات لكن المكتب الأول يعرضه ب500دولار والثاني بألف دولار .. أيهما تختار؟

قال:" أكيد اختار بختار المكتب الثاني بلا تردد.. لايش تريد توصل بالضبط؟

قلت له :" خلينا ابسطها لك أكثر ... من يملك المال أكثر من الأخر .. الانتقالي ام الشرعية؟

قال :" أكيد الانتقالي هذا تقف خلفه دولة غنية وهذه جماعة شاردة تملك الفتات مقارنة بإمكانيات الانتقالي المالية ..

قلت له :" حسنا إذا الأمر مالي سنقفز إلى معسكر "الانتقالي" والأموال فيه بالعملة الصعبة وبالكم أيضا..

قال :" إذا الموضوع مش مالي انتم تقفون إلى جانب حزب الإصلاح وخدمة لمشروعه..

قلت له :" حتى هذه حجة واهية أيضا .. هل تريد الإثبات ..

قال :" أتحداك؟

قلت له :" كم عدد مقرات حزب الإصلاح أو المؤتمر الشغالة في الجنوب اليوم؟

قال :" ولا مقر ..

قلت له :" طيب كم عدد القيادات العسكرية الإصلاحية أو في عدن أو في المحافظات الجنوبية الأخرى والتي تعمل ميدانيا أو تقود قوات عسكرية في الجنوب .؟

قال :" محد كلهم فحطوا قشطنا عارهم، هؤلاء اسميناهم رجال الفنادق ونحن رجال الخنادق .

قلت له طيب مش مشكلة قلي هل :" بن دغر إصلاحي؟

قال = لا

الميسري إصلاحي؟

- لا

- باكريت إصلاحي؟

-لا

البحسني ، فضل حسن - ابومشعل - علي هيثم الغريب - الجبواني - الحريزي - حسن باعوم - صلاح الشنفرة - خالد مسعد - ناصر النوبة - ثابت جواس - جحدل حنش -الرئيس هادي - حمدي شكري- ياسين سعيد نعمان- علي ناصر محمد - بن حبريش - رمزي محروس - سليمان الزامكي - أيمن عسكر - أديب العيسي -احمد التركي -العنبوري -ناصر باعوم - علي صالح مقبل والقائمة طويلة وتضم الالاف من الأسماء. .

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قلت له :" هل هؤلاء إصلاحيون ؟

قال :" أكيد لا ؟

قلت إذا ماهي مشكلتكم معهم ؟

قال :" هؤلاء يريدون تسليم بلادنا للشماليين ونريد تحرير الجنوب! ...

قلت له :" حسنا سأسال مجددا واجبني رغم إني اعرف ان الحديث مع أمثالك لاقيمة له لكن اسمع..

منذ انتهاء الحرب الأخيرة في عدن 2015 ..المحافظين في محافظات الجنوب كلها شماليين ولاجنوبيين؟

قال - لا جنوبيين

القوات العسكرية والأمنية في عموم الجنوب باستثناء سيئون "جنوبية" كامل ولاشمالية وجنوبية؟

قال = جنوبية؟

-الأمن ؟

=جنوبي

- السلطات المحلية ؟

- كلها جنوبية؟

- الحكومة غالبيتها شماليين ولا جنوبيين؟

- جنوبيين؟

- الرئاسة؟

-جنوبيين

-الخارجية

-جنوبيين؟

- البنك وغالبية الوزارات تحت تصرف شمالي ولا جنوبي؟

- لاجنوبي؟

النقاط الأمنية؟

- جنوبية؟

- موازنة الدولة غالبيتها يروح للشمال ولاللجنوب؟

- للجنوب طبعا نحن ضحينا.

انا :"طيب أين المشكلة ستحررون الجنوب من من؟ ؟

هو :" حزب الإصلاح والشماليين ؟

انا اسودت الدنيا بعيني وسقطت مغشيا عليا وصحوت قبل نصف ساعة وانا بغرفة الإنعاش بأحد المستشفيات وقلت للطبيب ناولني هاتفي اكتب هذا المنشور قد أموت بسبب هذا الأخ ولااريد ان أموت قبل ان اكتب قصته ليقرأها الشعب..

فتحي بن لزرق

6 سبتمبر 2019