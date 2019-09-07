عاجل اليمن : مجزرة مروعة.. قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة.. قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت قناة المسيرة الحوثية إن مليشياتها استهدفت تجمعات للقوات السعودية على الحدود اليمنية السعودية بقصف صاروخي وكمين مسلح. وذكرت القنات إنه قُتل وأصيب عدد كبير من المقاتلين مع الجيش السعودي، إثر قصف صاروخي وكمين محكم استهدفهم في عسير. اخر الاخبار ورد الآن قبائل الجنوب تعلن النفير العام وتبدأ اليوم أول تحرك عملي ضد مليشيا الامارات (تفاصيل طارئة) بكل جرأة ضاحي خلفان يفجر فضيحة أخلاقية كبرى بشأن ‘‘فنادق دبي’’ ودور حكام الإمارات في توفير وسائل الفسق (فيديو) عاجل: وصول قيادات عسكرية إماراتية إلى محافظة شبوة .. وهذا ما يحدث الآن في مدينة عتق على قناة الجزيرة الصحفي ‘‘أنيس منصور’’ يفجر مفاجأة ويتحدث عن استقالة الرئيس هادي ووضع التحالف في موقف محرج تسريب فضائح أخلاقية للقذر ‘‘شلال شائع’’ وضباط إماراتيين في عدن .. ووكالة دولية تكشف المستور .. شاهد ماذا يفعل؟ Advertisements بعد البيان الناري السعودية تحسم أمرها وتقرر الانسحاب من اليمن وتحمل هذه الجهة مسؤولية فشل التحالف وتوجه رسالة عاجلة لـ‘‘أطراف الصراع’’ قوات ضخمة تتجهز للزحف نحو عدن بعد فشل حوار جدة وإنهاء كافة الاستعدادات .. وكالة دولية تكشف (آخر التطورات) ظهور مفاجئ للفنان ‘‘ عادل إمام ‘‘ بعد شائعة وفاته .. شاهد كيف أصبح شاحب الوجه منحني الظهر ؟ (صور) في خطوة مفاجئة .. الملك سلمان يعلن رسميًا فك الارتباط مع الامارات ويبدا بأول تحرك عسكري ويكلف الأمير فهد بن تركي بهذه المهمة الاستخباراتية "تفاصيل" انتصار جديد للشرعية .. قوات الجيش تنتزع أكبر ‘‘ميناء’’ من قبضة الحوثيين والإمارات وتحكم سيطرتها الكاملة عليه وأخيرًا ‘‘مجتهد‘‘ يبرئ محمد بن سلمان من عملية الاغتيال .. ويفجر مفاجأة عن هوية ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للصحفي ‘‘جمال خاشقجي‘‘ حزب الإصلاح يفاجئ الجميع ويعلن : هذه ‘‘شروط الحوار’’ مع الانتقالي الجنوبي .. ويصدر البيان رقم1 الإطاحة بـ‘‘علي محسن’’ وتسليم وزارتين للانتقالي.. مصدر حكومي تكشف أسباب انهيار ‘‘حوار جدة’’ وسر غضب المملكة وبيانها الناري وبحسب القناة الحوثية، فإن مصدر عسكري أفادها بمصرع وجرح عدد من مقاتلي الجيش السعودي بقصف صاروخي استهدف تجمعاتهم قبالة أبواب الحديد. وأضاف أن وحدة الهندسة نصبت كمين محكم في مجازة ما أدى إلى مصرع وجرح عدد كبير من المقاتلين مع الجيش السعودي.

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