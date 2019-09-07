عاجل اليمن : ورد الآن قبائل الجنوب تعلن النفير العام وتبدأ اليوم أول تحرك عملي ضد مليشيا الامارات (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن قبائل الجنوب تعلن النفير العام وتبدأ اليوم أول تحرك عملي ضد مليشيا الامارات (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت قبائل المنطقة الوسطى بمحافظة أبين والتي تضم مديريات لودر ومودية والوضيع ومكيراس وجيشان، ولائها للحكومة الشرعية اليمنية ولسيادة الجمهورية اليمنية ورفضها لاي مشاريع سياسية أخرى .

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللقاء الموسع لمشائخ القبائل الذي شارك فيه أكثر من 250 من شيوخ القبائل والاعيان والشخصيات الاجتماعية البارزة من عموم المديريات.

وندد مشائخ القبائل بواقعة قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش الوطني في منطقة العلم والذي راح ضحيته العشرات من ابناء هذه المناطق.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على النفير العام دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة، تحت راية الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية ومساندة الجيش الوطني .

فيما يلي "ناس تايمز" يعيد نشر نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

7 سبتمبر 2019

الاجتماع الموسع لقبائل ومشائخ المنطقة الوسطى , تلبية للنكف القبلي لقبائل آل عوذله

اجتمع صباح يوم السبت الموافق 7/9/2019م قبائل ومشائخ والسلطة المحلية لمديريات المنطقة الوسطى , تفاعلاً مع النكف القبلي لقبائل آل عوذله للوقوف امام الاحداث الأخيرة والتي تمر بها المنطقة والجنوب وكل اليمن عامة واستهل الاجتماع بأية من الذكر الحكيم , ثم رحب الاخوين اللواء / علي محمد القفيش والشيخ الهيثمي عشال عضوي مجلس الشورى و عبدالعزيز حمزة وكيل محافظة ابين ومدراء عموم مديريات لودر والوضيع ومودية بالحاضرين وبعد مناقشات من المشائخ والاعيان خرج الاجتماع بما يلي :-

1- تأييد بيان المملكة العربية السعودية الصادر مؤخراً حول احداث عدن .

2- ادانه ما تعرض له افراد وضباط الجيش الوطني من قصف وحشي من قبل دولة الامارات , ومطالبه التحقيق والتوضيح من التحالف بما حدث .

3- مطالبة التحالف الاعتذار لكل ما نسب من دولة الامارات بوصف أبنائنا الذين في الجيش الوطني بعناصر إرهابية .

4- نطالب قبائل الجنوب الذي ينتمي لها قيادات المجلس الانتقالي وافرادهم من المليشيات الغير شرعية بتحديد موقف في كل ما يسمى ضد قيادات وأبناء ابين المنطقة الوسطى ومن وصفهم بعناصر إرهابية ومداهمة وحرق منازلهم وسجنهم بحسب البطاقة والتحشيد للقتال في ارضنا .

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5- تأكيد قبائل المنطقة الوسطى محافظة ابين انها مع الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .

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6- تعلن قبائل المنطقة الوسطى النفير العام دفاعاً عن ارضنا واعراضنا وكرامتنا تحت راية الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية ومساندة الجيش الوطني .

7- ندعو جميع المغرر بهم بتحكيم العقل وتجنب الفتنه والعودة الى منازلهم .

8- نطالب الأمم المتحدة ومجلس الامن والمنظمات الدولية التحقيق في المجازر التي راح ضحيتها المئات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واسر القصف الجوي الاماراتي .

هذا والله الموفق ,,