المدينة المنورة تحتضن الاثنين المؤتمر العالمي للابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات

تنطلق الاثنين المقبل بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة فعاليات وجلسات العمل العلمية للمؤتمر الدولي الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات والذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية خلال المدة من 10-12 محرم 1441 هـ الموافق 9-11 سبتمبر 2019م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وأوضح الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور حسن بن عواد السريحي بأنه يشارك في 16 جلسة يشهدها المؤتمر أكثر من 75 متحدثًا وخبيرًا من دول باكستان سنغافورة الكاميرون الإمارات البحرين عمان لبنان الأردن مصر السودان الجزائر المغرب وتونس كما يشارك أساتذة وباحثون متخصصون من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية

وأضاف أن المؤتمر سيستعرض من خلال البحوث وأوراق العمل 6 محاور رئيسية تشتمل على محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات ومحور البرامج والخدمات

المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات ومحور المكتبة والمجتمع العلاقة والحاجات المتطورة مشيرًا إلى أنه ستعقد أربع جلسات رئيسية حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار كما سيقام معرض مصاحب يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث

وبين الدكتور حسن السريحي بأن المؤتمر الذي يدشن به المجمع أنشطته وبرنامجه الثقافية يحظى بمتابعة مباشرة من قبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الأمناء لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية حيث وجه بتهيئة كافة السبل لإنجاح المؤتمر والمقام برعاية عدد من المؤسسات الوطنية كصندوق الاستثمارات العامة والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة رؤى المدينة

وأشار إلى أن التسجيل في المؤتمر ما زال متاحًا عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الالكترونية httpscuttusHCfHi