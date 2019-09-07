«العمل»: تخريج 61 متدربة في الدفعة الثانية من مبادرة التدريب القيادي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تخريج الدفعة الثانية من النساء الملتحقات في مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، حيث جرى تخريج خلال دفعة شهر سبتمبر 31 متدربة في القيادات الوسطى، و30 مشاركة في القيادات العليا، كما سبق أن تخرج في شهر يوليو الماضي 59 متدربة.

وتُعد هذه المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020, وتستهدف تدريب 1700 من النساء العاملات في القطاع الخاص والعام بالتدريب والتوجيه الشخصي بهدف ترقيتهن لمناصب قيادية أعلى.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في التأهيل القيادي للنساء العاملات في القطاع الخاص وتمكين المرأة قيادياً لتهيئة أكبر عدد من القياديات السعوديات لقيادة شركات القطاع الخاص ولرفع الوعي بقيادة المرأة ونقل صورة دقيقة عن دعم الوزارة للطاقات النسائية، كما يهدف البرنامج إلى بناء شبكة علاقات مهنية بين المشاركات في البرنامج للدعم المهني وتقديم النصح والمشورة والتحفيز بما يضمن تطور مهني مستقبلي سريع وفعال للمشاركات.

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و تشمل الدورة عدة محاور من أهمها: المرأة والقيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والتأثير والتحفيز (الغير والذات)، وتحفيز الآخرين من خلال التغذية الراجعة، واتخاذ القرارات في حالات عدم الوضوح وارتفاع المخاطر، واتخاذ القرارات الجماعية، وتطبيق قيادة التغيير، وتنفيذ الاستراتيجيات.

يذكر أنه سيتم قريبًا تدريب قياديات في القطاع الحكومي في نفس البرنامج جنبًا إلى جنب مع قياديات القطاع الخاص.

وتسر الوزارة دعوة منشآت القطاع الخاص لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حصّتها في المناصب القيادية من خلال ترشيح منسوباتها للبرنامج على رابط المنصة .