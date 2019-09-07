النيابة العامة تحقق في واقعة اعتداء شاب على موظفة بأحد فنادق صبيا

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة إجراءات التحقيق في قضية اعتداء شاب على موظفة تعمل في أحد فنادق محافظة صبيا بمنطقة جازان.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق، قبل أن يتدخَّل الموظفون لإبعاده.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وستحيط التحقيقاتُ الحادثةَ من جميع جوانبها، وعلى أن التصرف في هذا الشأن سيكون طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وحول الحادث، كشفت المرأة التي رفضت ذكر اسمها، تفاصيل الواقعة، قائلةً: «إن شخصًا جاء ليسأل عن المساج، فأبلغتُه بأنه مغلق، إلا أنه لم يقتنع وعاد ليكرر السؤال، فأجبتُه بالإجابة، فرماني بلفظ لم أقبله فسكبت عليه كوب قهوة».

وأوضحت الموظفة أن الشخص انهال عليها بالضرب، ورماها ببعض الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون لإبعاده عنها، مشيرةً إلى أنها تقدمت ببلاغ عن الواقعة التي بدأت الشرطة التحقيق فيها.