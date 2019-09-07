شرطة الرياض تطيح بأربعة متهمين سرقوا مراكز تجارية في شمال العاصمة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت باقتحام المراكز التجارية بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على المتهمين بحوزتهم أدوات صلبة تستخدم في تكسير الأبواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة (كاشير).
وأفاد المقدم التويجري أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بارتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (93,000) ريال، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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