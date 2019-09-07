‪   مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم مروِّع بجازان‬‬‬‬

شهد الطريق الدولي الرابط بين «أحد المسارحة وجيزان»، صباح اليوم السبت، حادثًا مروِّعًا أسفر عن مصرع ثلاثة شبان وإصابة رابع.

وتسببت قوة التصادم في احتراق إحدى المركبتين، وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر موقع الحادث.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر، بيشي الصرخي، في تصريحات لـ«عاجل»، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت عند الساعة ٧٫٥ صباحًا بلاغًا عن حادث تصادم واشتعال النيران بإحدى السيارتين على الطريق الرابط بين أحد المسارحة وجيزان، بالقرب من نقطة تفتيش مزهرة، وأن هناك إصابات متعددة بموقع الحادث.

وأشار الصرخي إلى أنه على الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وفاة ٣ أشخاص ووجود شخص آخر لديه إصابات

وحالته الصحية حرجه تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى العميس لتلقي العلاج .