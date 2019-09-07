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أهالي الأحساء يشيعون الشهيد المكاحلة
متابعات الخليج 365 - واس
أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء مع جموع المصلين عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب في الحد الجنوبي العريف حمد بن محمد المكاحلة السبيعي من منسوبي وزارة الحرس الوطني، وذلك بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة العيون.
وعقب الصلاة، نقل سمو محافظ الأحساء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه.
وأكد سموه أن استشهاد “السبيعي” في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن حياض بلادنا الغالية، لهو وسام فخر واعتزاز في ظل القيادة الحكيمة، سائلًا المولى القدير أن يتقبله من الشهداء ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي.
من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
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