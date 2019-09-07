2019-09-07

ضبط 197 ألف حبة كبتاجون مخبأة في خيوط العقال بالحديثة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من ضبط أكثر من 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن خيوط عقال.

وقالت الجمارك: إنه وبالتعاون مع فرق مكافحة المخدرات تم ضبط 3 أشخاص مستقبلي الكمية.