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شكرا لقرائتكم ضبط 197 ألف حبة كبتاجون مخبأة في خيوط العقال بالحديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط 197 ألف حبة كبتاجون مخبأة في خيوط العقال بالحديثة
ضبط 3 مهربين استقبلوا الشحنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من ضبط أكثر من 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن خيوط عقال.
وقالت الجمارك: إنه وبالتعاون مع فرق مكافحة المخدرات تم ضبط 3 أشخاص مستقبلي الكمية.
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