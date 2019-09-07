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طقس الأحد.. أمطار رعدية وأتربة على 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق جازان، عسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
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