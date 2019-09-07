2019-09-07

لا تهاون في التحقيقات.. النيابة تباشر واقعة الاعتداء على موظفة فندق صبيا

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.

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وقال المصدر: إن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حقائق الأمور واستكمال التحقيقات من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وكان فريق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس عبده مناجي وفريق من الهيئة وقف على الحادث لمتابعة حيثيات الاعتداء على حادث موظفة الفندق.

من جهة أخرى أوضح مالك الفندق، رجل الأعمال عبدالله طيري، أنه من المؤسف ما حدث لموظفة الاستقبال التي كانت تؤدي عملها في استقبال نزلاء الفندق من اعتداء غير مبرر من قبل أحد الأشخاص.

وأضاف طيري أنه تم توكيل محامٍ للترافع في قضية الموظفة وأخذ كافة حقوقها وفق الأنظمة والقوانين.