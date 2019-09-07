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جموع غفيرة تشيع الشهيد القحطاني بأحد رفيدة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
أدى محافظ أحد رفيدة، متعب بن ناصر آل متعب، وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي الحرس الوطني، بعد ظهر اليوم، بجامع ابن صمان، صلاة الميت على شهيد الواجب حسين بن شايع القحطاني، أحد أفراد منسوبي الحرس الوطني، الذي استشهد بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ومليكه ووطنه.
ونقل آل متعب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لذوي شهيد الواجب، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
“متابعات الخليج 365” تنقل تعازيها لذوي الشهيد وأقاربه، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
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