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فهد الغبيوي- الرياض
ضبط أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في محمية "التيسية" عدة أشخاص، لدخولهم للمحمية عمداً دون تصريح، وجرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
وأوضحت الهيئة أنه بعد تفتيش المركبات عُثِر بحوزتهم على أسلحة صيد وذخائر حية، وسلّم الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المعنية.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 06:17 PM
تمّت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم
فهد الغبيوي- الرياض
ضبط أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في محمية "التيسية" عدة أشخاص، لدخولهم للمحمية عمداً دون تصريح، وجرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
وأوضحت الهيئة أنه بعد تفتيش المركبات عُثِر بحوزتهم على أسلحة صيد وذخائر حية، وسلّم الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المعنية.
، ضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر تسللوا لمحمية "التيسية" دون تصريح ،
المصدر : الخليج 365
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