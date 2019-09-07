السعودية اليوم / مجلس جامعة الدول العربية يعقد غدًا الدورة الـ (152) على مستوى المندوبين الدائمين



القاهرة 08 محرم 1441هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدًا الأحد أعمال الدورة العادية الـ (152) على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد الدليمي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم إن مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة سيتضمن ثمانية بنود رئيسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، ويشتمل هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن متابعة تطورات (الاستيطان، والجدار، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين.

وأضاف أن جدول الأعمال سيتضمن استعراض تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة (102)، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية سيبحث على مدى يومين تطورات الأوضاع في كل من سوريا، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، وإمكانيات اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان، والصومال.

ولفت الانتباه إلى أن المجلس سيناقش التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.

وأوضح "زكي" أن المندوبين الدائمين سيتناولون في اجتماعهم العلاقات العربية مع كل من أفريقيا، وأوروبا، وروسيا الاتحادية، ودول آسيا الوسطى، والصين، والهند، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الدولية أخرى، فضلاً عن مناقشة سُبل دعم النازحين داخليًا في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص، وانتهاكات قناة الجزيرة القطرية وإساءاتها للدول العربية.

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن المندوبين الدائمين سيناقشون أيضًا موضوع الإرهاب الدولي وسُبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب، بالإضافة إلى استعراض تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية (96) وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.

ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى اجتماعات الدورة (152) على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 10 سبتمبر الجاري برئاسة وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم.

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18:03ت م

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