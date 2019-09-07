السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية المكلف : مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لتحفيظ القرآن تعزز تربية الأجيال على كتاب الله



الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس

أكد مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الحادية والأربعين يؤكد عنايته الكبيرة واهتمامه البالغ - أيده الله - بخدمة كتاب الله ونشره وتعليمه، مشيرًا إلى أن هذه البلاد المباركة قامت ركائزها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحملت على عاتقها العناية بالقرآن الكريم، من خلال مشروعات كبرى يأتي في مقدمتها إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي وصلت ثماره أصقاع الدنيا، وأصبح القرآن الكريم مع ترجماته بلغات العالم بين أيدي المسلمين أينما وجدوا.

وقال بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة : إن المسابقة إحدى أدوات تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله وتدبر آياته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وبالتالي فهي تبذر الخير في مجتمع الخير، لتبقى بلادنا المباركة نبراسًا للحق والهدى والاعتدال، منوهًا بدورها أيضا في تعزيز تربية الأجيال على كتاب الله باعتباره طريق الحق والمرشد العظيم لحياة المسلم وآخرته، وأن حمل القرآن في الصدور بمثابة الخطوة الأولى للإبداع الذي يربط الإيمان بالعمل ليكون المسلم خادماً لدينه صالحاً لوطنه.

وثمن العتيبي الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح المسابقة وتحقيق أهدافها وتوفير الإمكانيات كافة وتذليل كل السبل، سائلًا الله أن يسدد الخطى ويبارك الجهود.

// انتهى //

17:45ت م

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