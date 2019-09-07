بارتوميو يغلق الباب أمام عودة نيمار لبرشلونة في يناير

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل فشل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وارتبط نيمار مؤخرا بالعودة إلى البارسا، لكن النادي الباريسي رفض التفريط فيه بأي شكل من الأشكال، رغم تقديم العملاق الكتالوني العديد من العروض المغرية، وفقا لتقارير صحفية فرنسية وإسبانية.

وقال بارتوميو، في تصريحات خلال مقابلته مع قناة برشلونة: "لن نتعاقد مع نيمار في يناير/كانون الثاني المقبل، فقد بذل قصارى جهده من أجل العودة، لكن هذا العام سيبقى مع باريس سان جيرمان الذي كانت مطالبه تعجيزية ولا يستطيع أحد قبولها".





وأضاف: "ليونيل ميسي لم يطلب مني التعاقد مع نيمار على الإطلاق، ولكنني كنت أريد ضمه لأنه لاعب رائع وكان يريد العودة، لكننا فشلنا في التوصل لاتفاق مع سان جيرمان".

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وتابع: "المفاوضات تسير كما هي في بعض الأحيان، لكن هناك طرقا تجعل المفاوضات تتوقف، ثم هناك طلبات إضافية غير المتفق عليها".

واستطرد: "في الوقت الحالي لن نتحدث مع نيمار بعد انتهاء الميركاتو، والموسم المقبل سنتحدث عن ذلك إذا كان المشروع يحتاجه".

وأتم: "لا يمكنني استبعاد التوقيع مع نيمار في المستقبل، لكنه أصبح محل اهتمام العديد من الأندية التي يأتي على رأسها ريال مدريد، الأمر لا يعني أن سان جيرمان لا يريد بيع اللاعب إلى برشلونة ولكنهم يبحثون عن العرض الأفضل".

وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

اللاعب البرازيلي، صاحب الـ27 عاما، شارك مع سان جيرمان في 58 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 29، وتوج معه بـ5 ألقاب محلية، أبرزها الدوري الفرنسي لمرتين.

وكان نيمار توج مع برشلونة بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني مرتين، إلى جانب لقب واحد للسوبر القاري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.