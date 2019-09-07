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جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن مواعيد الاختبار التحريري لوظائف الإعادة

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2019-09-07

جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن مواعيد الاختبار التحريري لوظائف الإعادة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مواعيد الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الجامعة، وذلك وفقاً للمواعيد وأماكن الاختبار الموضحة أدناه.

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وأوضحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه يمكن معرفة التفاصيل من خلال الروابط التالية:

1- كلية الشريعة والقانون (اضغط هنا)
2- كلية الآداب (اضغط هنا)
3- كلية التربية (اضغط هنا)
4- كلية المجتمع (

)
5- الكليات الأخرى (يرجى متابعة المواعيد من خلال حساب الكلية الرسمي بتويتر أو التواصل معهم للاستفسار).



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