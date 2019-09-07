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جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن مواعيد الاختبار التحريري لوظائف الإعادة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مواعيد الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الجامعة، وذلك وفقاً للمواعيد وأماكن الاختبار الموضحة أدناه.
وأوضحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه يمكن معرفة التفاصيل من خلال الروابط التالية:
1- كلية الشريعة والقانون (اضغط هنا)
2- كلية الآداب (اضغط هنا)
3- كلية التربية (اضغط هنا)
4- كلية المجتمع (
September 5, 2019)
5- الكليات الأخرى (يرجى متابعة المواعيد من خلال حساب الكلية الرسمي بتويتر أو التواصل معهم للاستفسار).
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