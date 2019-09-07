النيابة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة اعتداء شاب على موظفة إحدى الفنادق

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في قضية الاعتداء على موظفة تعمل في إحدى الفنادق، بعد تداول مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعدي شاب على فتاة تعمل في أحد الفنادق بالضرب.

وأكد المصدر، في بيان، أن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حقائق الأمور وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وكانت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، تحفظت على نزيل بأحد فنادق صبيا، إثر حادث اعتداءه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة.

Advertisements

وحدث عراك بالأيدي بين النزيل والموظفة، أمس (الجمعة)، بعد نقاش أظهرته كاميرات المراقبة بالفندق.

من جانبها، قالت الموظفة إنه “في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار”.

وأضافت: “رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي”.

وطالبت الموظفة، الشرطة، بأخذ حقها بحسب النظام من النزيل، بعد ما تعرضت له أمام الجميع.