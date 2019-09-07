شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحقق في اعتداء شاب على موظفة فندق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق، إذ تم تداول مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه، للوقوف على حيثيات القضية، وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.