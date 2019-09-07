شكرا لقرائتكم خبر عن صبيا: التحقيق في اعتداء نزيل على موظفة استقبال بأحد الفنادق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)
تحقق شرطة محافظة صبيا في واقعة اعتداء نزيل بالضرب على موظفة استقبال في أحد الفنادق الشهيرة بالمحافظة.
وأكد مسؤول أمني أن التحقيق لا يزال جارياً في القضية، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمُدعية، ومشدداً على اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وأظهرت كاميرات المراقبة بالفندق تعرض الموظفة للضرب وحدوث عراك بالأيدي بينها وبين النزيل أمس (الجمعة)، وذلك بعد نقاش بينهما وصفته الموظفة بأنه «وقح».
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