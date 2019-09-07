شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية: ضبط مواطنين انتحلا صفة رجال أمن وارتكبا 14 جريمة سلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط مواطنين في العقد الرابع من العمر، والقبض عليهما بعد توفر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن، والاعتداء على أحد الضحايا بعد مقاومته لهما، ما أسفر عنه إصابته إصابة خطيرة ما زال يتلقى الرعاية الطبية على أثرها بالمستشفى.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب (14) جريمة سلب بحق عدد من العمالة بالدمام ومحافظة الخبر، وضُبط في حوزتهما مادة الشبو المخدرة وأدوات أخرى استُخدمت في تنفيذ جرائمهما، وضبط المركبة المستخدمة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.