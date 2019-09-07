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كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في احد الفنادق بصبيا.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في احد الفنادق.
وقال المصدر: النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حقائق الأمور واستكمال التحقيقات من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 05:53 PM
إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحقائق
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في احد الفنادق بصبيا.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في احد الفنادق.
وقال المصدر: النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حقائق الأمور واستكمال التحقيقات من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
، النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة موظفة فندق صبيا ،
المصدر : الخليج 365
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