، أولياء أمور المشاركين في مسابقة القرآن: اختيار الحرم المكي أشعل التنافس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "برهجي": استخدام التقنية في التحكيم يمثّل نقلة نوعية مواكبة للعصر

أكد عدد من أولياء أمور المتسابقين المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "41"، أن اختيار المسجد الحرام موقعًا لانعقاد المسابقة جعل في نفوس المشاركين تنافسًا قويًا شريفًا، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم المسابقة وفق أعلى المستويات.

جاء ذلك خلال مرافقتهم لأبنائهم المشاركين في المسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة، حيث يشارك في هذا العام 146 متسابقًا يمثلون 103 دول من مختلف دول العالم خلال الفترة 8 - 12 من شهر محرم الجاري.

وقال المرافق عثمان تراوري الذي يعمل معلمًا لحلقات القرآن الكريم في جمهورية مالي: هناك الكثير من القراء يتنافسون في مدارسنا من أجل المشاركة في هذه المسابقة الدولية.

وأضاف أنه يرافق ابنه المشارك في الفرع الثاني، حيث يتنافس مع بقية القراء من دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أنَّ هناك أثرًا طيبًا وجميلًا ترك في نفوس المشاركين كون المسابقة تقام في الحرم المكي.

أما المرافق جمال السيد من جمهورية مصر العربية فقد أوضح أن ابنه "أحمد" استعد جيدًا للمشاركة في المسابقة الدولية لعظم شأنها خصوصًا وأنه يشارك فيها نخبة من قرّاء العالم الإسلامي ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية كما هو حال المسابقة كل عام.

وقال: التنظيم كان أكثر من رائع، ولا غرابة في ذلك فالمملكة سباقة في فعل الخير وهذه المسابقة خير دليل على ذلك.

وتحدث والد المتسابق بلال محمد سيّد جمعة من جمهورية مصر العربية عن ابنه الذي يحفظ القرآن الكريم كاملًا، ويقرأ القرآن بعشر قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال: المشاركة في هذه المسابقة التي تقام بجوار الحرم المكي له رونق خاص ومشاعر فياضة.

ورفع أولياء أمور المتسابقون شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام كبير لكتاب الله الكريم وأهله، كما قدموا شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وحسن تنظيم وفق أعلى المستويات.

من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة التحكيم أستاذ القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن أحمد برهجي، أن استخدام التقنية في تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يعتبر نقلية نوعية تجلت في منصة التحكيم الذي يواكب العصر والتطوير وبلادنا دائماً سباقة في ذلك.

ولفت إلى أن المسابقة في هذا العام تميزت بنوعية القراء وجودة الحفظ والأداء.

جاء ذلك عقب افتتاح التصفيات النهائية في المسجد الحرام، بحضور شخصيات إسلامية بارزة، والمشاركين ومرافقيهم، ومرتادي المسجد الحرام.

وقال "برهجي": انطلقت المسابقة الدولية القرآنية في أرض الله الحرام وفي شهر الله المحرم، ومن نعمة الله علينا أن هيأ لهذه البلاد المباركة الملوك الصالحين الذين يعتنون بالقرآن الكريم وأهله، وهذه المسابقة الدولية هي سمة بارزة وعلامة ظاهرة للعيان على هذه الجهود المشكورة التي تبذلها القيادة الرشيدة.

وأضاف: المشهد هنا عظيم في بيت الله الحرام مستذكراً حال الأولين قائلاً: لو تأملنا حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يتلون القرآن الكريم عند الكعبة المشرفة واليوم يستمر هذا النهج والإقراء في المسجد الحرام وسماع الصلوات والتلاوات فهذه المسابقة امتداد لهذا النهج النبوي العظيم.

وعن النسخة "41" للمسابقة قال رئيس لجنة التحكيم: تميزت المسابقة هذا العام بنوعية القرّاء وجودة الحفظ والأداء.

وأردف: استخدام التقنيات الإلكترونية في المسابقة نقلة نوعية تجلّت في منصة التحكيم التي أصبحت إلكترونية بالكامل.

وتابع: هذه النقلة تعد مواكبة للتقنية الحديثة وبلادنا دائمة سباقة في جانب التطوير، حيث سهلت هذه التقنية كثيراً من أعمال التحكيم لدى المحكّم وكذلك اللجنة المنظمة من رصد الدرجات واستخراجها، وهي جهودٌ مشكورة تحسب للأمانة العامة للمسابقة.