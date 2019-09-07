، التوتر يتصاعد .. باكستان ترفض عبور طائرة الرئيس الهندي في أجوائها ،

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على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين المسلحين نووياً الهند وباكستان، أعلنت إسلام أباد، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند؛ بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي أخيراً.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي؛ في بيان، إن "القرار اُتخذ نظراً لسلوك الهند".
ووفقاً لـ "الحرة" ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما خفّضت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير.
وقالت الهند، إن لديها معلومات تفيد بأن باكستان تحاول تهريب "إرهابيين" إلى داخل البلاد.
وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ المجتمع الدولي من أن الهند قد تشن هجوماً على كشمير لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الذي تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها والواقعة بجبال الهيمالايا.
التوتر يتصاعد .. باكستان ترفض عبور طائرة الرئيس الهندي في أجوائهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-07
على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين المسلحين نووياً الهند وباكستان، أعلنت إسلام أباد، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند؛ بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي أخيراً.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي؛ في بيان، إن "القرار اُتخذ نظراً لسلوك الهند".
ووفقاً لـ "الحرة" ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما خفّضت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير.
وقالت الهند، إن لديها معلومات تفيد بأن باكستان تحاول تهريب "إرهابيين" إلى داخل البلاد.
وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ المجتمع الدولي من أن الهند قد تشن هجوماً على كشمير لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الذي تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها والواقعة بجبال الهيمالايا.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
02:02 PM
على وقع الخلافات حول كشمير وتخفيض نيودلهي الحكم الذاتي للمنطقة
على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين المسلحين نووياً الهند وباكستان، أعلنت إسلام أباد، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند؛ بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي أخيراً.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي؛ في بيان، إن "القرار اُتخذ نظراً لسلوك الهند".
ووفقاً لـ "الحرة" ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما خفّضت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير.
وقالت الهند، إن لديها معلومات تفيد بأن باكستان تحاول تهريب "إرهابيين" إلى داخل البلاد.
وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ المجتمع الدولي من أن الهند قد تشن هجوماً على كشمير لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الذي تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها والواقعة بجبال الهيمالايا.
، التوتر يتصاعد .. باكستان ترفض عبور طائرة الرئيس الهندي في أجوائها ،
المصدر : الخليج 365
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